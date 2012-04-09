Задержан петербуржец, подозреваемый в списании 75 тысяч рублей с карты тещи

Полицейские установили причастность к этому преступлению сожителя дочери потерпевшей, который имел свободный доступ в квартиру.

Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в списании денег с карты своей тещи. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию Невского района 24 января обратилась 82-летняя жительница дома 7 корпус 1 по 2-му Рабфаковскому переулку, которая сообщила о списании с ее банковского счета 75 тысяч рублей. Заявительница рассказала, что ранее карту не теряла и данные банковской карты никому не сообщала.

Было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража).

Полицейские установили причастность к этому преступлению сожителя дочери потерпевшей, который имел свободный доступ в квартиру.

Ночью 24 февраля у дома 5 по Береговой улице подозреваемый 36-летний мужчина был задержан. Полицейским он сознался, что, находясь в квартире потерпевшей, улучил момент, когда телефон женщины лежал в свободном доступе и, пока та отвлеклась, вошел в мобильное приложение ее банка и перевел на свой счет 75 тысяч рублей.

Ранее уволенная петербурженка потратила 400 тыс. рублей на маркетплейсе с корпоративной карты.

Фото: Piter.tv