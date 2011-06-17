Уволенная петербурженка потратила 400 тыс. рублей на маркетплейсе с корпоративной карты

Женщина подозревается в совершении кражи с банковского счета.

Прокуратурой Фрунзенского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу против 39-летней петербурженки. Женщина подозревается в совершении кражи с банковского счета, что квалифицируется по пунктам "в, г" части 3 статьи 158 Уголовного кодекса РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением крупного ущерба гражданину, с банковского счета).

По версии следствия, будучи сотрудницей акционерного общества, обвиняемая имела доступ к корпоративной банковской карте, используемой для закупки товаров для нужд компании. После увольнения она не удалила данные карты и продолжила использовать их в личных целях. В течение периода с марта по август 2024 года женщина осуществляла покупки на популярном маркетплейсе, потратив более 440 тысяч рублей.

Дело передано во Фрунзенский районный суд для дальнейшего разбирательства.

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Фото: Piter.TV