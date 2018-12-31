Возрастное ограничение: 6+.

Спектакль "Путешествие Незнайки и его друзей" поставлен по книге Николая Носова. Эта замечательная детская история о малыше-коротыше и его друзьях научит маленьких зрителей добру и умению дружить. Главный герой – ленивый, невоспитанный ребенок с неугомонной жаждой деятельности и неспособностью удержать свое внимание на одном предмете дольше минуты. Незнайка шалит и докучает своими поступками друзьям. Однако в какой-то момент он понимает, что ничего нет важнее дружбы.

Продолжительность: 135 минут

Адрес: Театр-фестиваль "Балтийский дом", Александровский парк, 4, Большая сцена

Фото: baltic-house.ru