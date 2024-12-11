Петербург оказался в тройке самых популярных туристических направлений после январских праздников

Лидером остается Москва с 22,6% забронированных номеров, с увеличением популярности на 21% за год.

После январских праздников Таиланд оказался самым популярным направлением для российских туристов, занимая 25% от общего числа заграничных поездок. При этом спрос на путешествия в Китай вырос в четыре раза за год, а во Вьетнам — вдвое, согласно данным сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, передает РИА Новости.

Анализ бронирования отелей на январь, исключая новогодний период, показывает, что 63% заказов сделаны на зарубежные направления. Наибольшее число путешественников выбирают Таиланд, чья доля составила 24,8%, что на 25% ниже показателей предыдущего года. Второе место заняла Турция с 6,4% (снижение на 29%), а третье — Италия с 5,7% (рост на 21%).

В список популярных направлений также входят Китай (5,6%), Объединенные Арабские Эмираты (5,4%), Франция (4,9%), Вьетнам (3,7%), Испания (3,2%), Венгрия (3%) и Филиппины (2,7%). Наибольший прирост интереса наблюдался к Венгрии — в десять раз, а также к Китаю — в четыре раза, и Вьетнаму — в два. Доля Филиппин увеличилась на 25%.

Что касается внутренних путешествий по России, лидером остается Москва с 22,6% забронированных номеров, с увеличением популярности на 21% за год. Второе место занял Эсто-Садок с 17,8%, хотя интерес к нему снизился на 18% по сравнению с предыдущим январем. Замыкает тройку лидеров Санкт-Петербург с 12,8% заказов, что на 15% больше, чем в 2024 году.

В десятку самых востребованных направлений также вошли Сочи (9,3%), Калининград (2,1%), Иркутск (1,7%), Южно-Сахалинск (1,6%), Екатеринбург (1,5%), Нижний Новгород (1,4%) и Мурманск (1,3%). В январе спрос на поездки в Сочи увеличился на 10%, а интерес к проживанию в Иркутске упал на 15%. Доли остальных городов остались практически неизменными, подчеркнули аналитики.

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Фото: Piter.TV