Петербург вошел в число популярных направлений у репатриантов

Уже более 5,5 тыс. людей получили соответствующий статус, а почти 1,8 тыс. переехали в Россию и зарегистрировались.

Более 5,5 тыс. соотечественников, проживающих за рубежом, стали участниками и членами семей участников госпрограммы по добровольному переселению в РФ в прошлом году, заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

С начала 2024 года вступили в силу поправки к этой программе, предусмотренные Указом Российской Федерации № 872. Они вводят институт репатриации.

По данным МВД, ведомство получило свыше 3,5 тыс. заявок от репатриантов, желающих участвовать в программе вместе с семьями (всего около 7 тыс. человек). Уже более 5,5 тыс. людей получили соответствующий статус, а почти 1,8 тыс. переехали в Россию и зарегистрировались.

Чаще всего репатрианты выбирают для жизни Центральный, Северо-Западный и Южный федеральные округа страны. Самыми популярными регионами являются Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Калининградская область и Краснодарский край.

Репатрианты вправе поселиться в любом регионе России без необходимости согласовывать это с местной властью, однако при этом они лишаются права на государственные гарантии и социальную поддержку из федерального бюджета. Им предоставляется компенсация затрат на получение виз и оформление правового статуса, а также освобождение от уплаты таможенных пошлин за перевозку личных вещей. В соответствии с указом № 872, им больше не требуется подтверждение знания русского языка.

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Фото: Piter.TV