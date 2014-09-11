Петербург включат в тур по городам Золотого кольца

Некоторые эксперты проявляют скепсис касательно целесообразности данного маршрута.

С февраля 2026 года стартует новый туристический поезд, который отправится в увлекательное путешествие по маршруту Петербург – Ярославль – Кострома – Владимир – Петербург. Об этом стало известно благодаря сообщению пресс-службы РЖД, опубликованному в издании "Деловой Петербург".

Во время тура путешественникам предоставляется уникальная возможность увидеть исторические достопримечательности древних городов, такие как архитектура Ярославля, знаменитый нулевой километр Золотого кольца, родину Снегурочки и живописный исторический центр Владимира.

Однако некоторые эксперты проявляют скепсис касательно целесообразности данного маршрута. Например, вице-президент АТОР Сергей Ромашкин подчеркивает значительные расстояния между пунктами назначения и необходимость длительного переезда, что снижает привлекательность путешествия для многих туристов. Особенно критично отсутствие железнодорожного соединения с городом Суздаль, являющимся важной частью Золотого кольца, что вынуждает пользоваться автобусами.

Тем не менее, планы РЖД амбициозны: кроме вышеуказанного поезда, планируется запуск рейса "Зимняя сказка" из Петербурга в Великий Устюг и Вологду, а также туристического состава "Лахта", обслуживающего пригородные маршруты Ленобласти. Эти инициативы подтверждают растущую популярность железнодорожных туров в России.

Сегодня РЖД эксплуатирует 31 туристический поезд, демонстрируя стабильный рост популярности: заполненность маршрутов составляет впечатляющие 80-90%, а количество пассажиров увеличивается ежегодно.

Несмотря на критику, инициатива РЖД привлекает внимание и обещает внести разнообразие в туристические маршруты, делая доступным знакомство с богатством русской культуры и историей.

