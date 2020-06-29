Пассажиропоток Сапсанов вырос на 46% с начала 2025 года

Высокоскоростные поезда перевезли более 32 миллионов пассажиров за семь месяцев.

Высокоскоростные поезда "Сапсан" перевезли 3.2 млн пассажиров в период с января по июль 2025 года.

Показатель пассажиропотока увеличился на 4.6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Данные предоставлены пресс-службой Октябрьской железной дороги. Перевозки осуществлялись по маршрутам сети Октябрьской железной дороги.

Ранее сообщалось, что Петербург доверил эскалаторные тоннели метро фирме с убытками и восемью сотрудниками.АО "Тоннельметрострой" получило подряд на сооружение эскалаторных тоннелей для четырёх станций строящейся линии петербургского метро. Соответствующее решение зафиксировано в протоколе определения поставщика на портале госзакупок. Заказчиком работ выступает АО "Метрострой Северной столицы". Стоимость контракта определена в 18,5 млрд рублей.

Фото: пресс-служба ОАО "РЖД"