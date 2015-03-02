Петербург доверил эскалаторные тоннели метро фирме с убытками и восемью сотрудниками

Новые станции метро на Обводном построит компания с восемью работниками.

АО "Тоннельметрострой" выбрано подрядчиком для строительства наклонных эскалаторных тоннелей на четырех станциях новой ветки петербургского метрополитена. Об этом свидетельствует протокол подведения итогов конкурса, опубликованный на портале госзакупок. Заказчиком выступило АО "Метрострой Северной столицы". Сумма контракта составляет 18.5 млрд руб. Срок исполнения работ установлен до 1 декабря 2029 года.

Согласно техническому заданию, подрядчик выполнит полный цикл работ по проектированию и строительству наклонных ходов на станциях "Броневая", "Заставская", "Боровая" и "Каретная". График предусматривает сдачу объектов поэтапно с марта 2027 года по май 2029 года.

АО "Тоннельметрострой" было зарегистрировано в Санкт-Петербурге в апреле 2023 года. По данным системы "Контур.Фокус", по итогам 2024 года компания показала чистый убыток в размере 47.8 млн руб. Численность сотрудников организации составляет восемь человек. Компания стала единственным участником проведенного конкурса.

Фото: АО "МССС"