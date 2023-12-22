В Петербурге более 4700 семей получили выплаты на улучшение жилищных условий в 2023 году

Общая сумма содействия составила 18,53 млрд рублей.

Более 4700 семей петербуржцев получили социальные выплаты на улучшение жилищных условий в 2023 году. Об этом сообщила пресс-служба Жилищного комитета.

Всего за прошлый год 4756 петербургских семей получили выплаты на покупку и строительство жилья. Общая сумма содействия составила 18,53 млрд рублей. При этом за прошлый год новое жилье приобрели 5686 семей, получивших свидетельства в 2022 и 2023 годах. Всего получателям социальных выплат было перечислено 20,4 млрд рублей.

Выдача свидетельств в 2024 году уже началась. В этом году социальными выплатами планируется обеспечить более 4,5 тыс. петербургских семей.

Поддержку получили горожане в категориях: "общая очередь", "молодые семьи", "многодетные семьи", "семьи с детьми-инвалидами", "расселение коммунальных квартир" и "заемщики по договорам ипотечного кредитования".

В конце прошлого года губернатор Петербурга Александр Беглов подписал закон, который вносит изменения в законодательство о материнском капитале. Региональную часть семейного пособия теперь можно потратить на образование или переобучение одного из родителей.

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