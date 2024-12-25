Смольный выкупит у застройщика детский сад на Среднерогатской

В новом учреждении откроют 16 групп, каждая из которых сможет вместить от 15 до 20 детей.

Детский сад на Среднерогатской улице в Московском районе Петербурга, введенный в эксплуатацию в октябре, будет передан в государственную собственность города. Соответствующий документ о бюджетных инвестициях подписал губернатор Александр Беглов.

Городские власти выкупают здание детского сада, способное принять 300 детей, у застройщика. В новом учреждении откроют 16 групп, каждая из которых сможет вместить от 15 до 20 детей. Площадь трёхэтажного здания составляет 6130 квадратных метров. Для каждой группы предусмотрены отдельные раздевалки, игровые зоны, спальни, туалетные и буфетные комнаты. В здании также имеется бассейн, музыкальный и спортивный залы, комнаты для кружковой деятельности и медицинский кабинет.

Пресс-служба губернатора и городского правительства сообщила, что приобретение детского сада направлено на развитие социальной инфраструктуры в данном районе, где активно ведется строительство жилых комплексов.

Ранее мы сообщили о том, что модернизация 62 поликлиник прошла в Петербурге за прошлый год.

Фото: Правительство Петербурга