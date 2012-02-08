Петербург занял 12-е место в рейтинге самых щедрых городов РФ

Больше всего чаевых получает персонал ресторанов и кафе – такое поведение отмечено в 72% случаев.

Проведённое сервисом "Плавно" исследование позволило выявить регионы России, жители которых отличаются наибольшей щедростью при оставлении чаевых. В итоговом рейтинге Санкт-Петербург расположился на 12-ой позиции, пишет "Петербургский дневник".

Полученные данные показывают, что в среднем по стране чаевые оставляют в 54% случаев, а их размер колеблется в пределах 10-12% от суммы заказа.

Самыми щедрыми оказались екатеринбуржцы, которые оставляют вознаграждение на 7% чаще и на 4% больше среднестатистического россиянина. Следующими в списке идут Казань (+5% и +3% соответственно) и Сочи (+2% и +2%). Москва, где чаевые предоставляют лишь в 51% случаев и на 2% ниже среднего размера, замыкает восьмую строку. Санкт-Петербург (49% и на 3% меньше) расположился заметно ниже, заняв 12-ю позицию.

Больше всего чаевых получает персонал ресторанов и кафе – такое поведение отмечено в 72% случаев. Около шести из десяти клиентов заправочных станций и салонов красоты также поощряют сотрудников дополнительными средствами, оставляя обычно сумму в диапазоне 100-250 рублей. Меньше всего вознаграждения приходится сотрудникам фитнес-залов (лишь 27% случаев), причём максимальная сумма редко превышает 200 рублей.

Самая активная категория граждан по оставлению чаевых представлена лицами в возрастной группе 25-44 лет (83% и 61% соответственно). Представители этой группы также склонны оставлять большие суммы, составляющие от 12 до 18% от итоговой суммы счёта. Граждане старше 55 лет платят чаевые гораздо реже (на 21% ниже среднего уровня), однако размер вознаграждений сопоставим с остальными группами.

Ранее мы сообщили о том, что Петербург стал 11-ым в рейтинге российских городов по росту числа велодорожек.

Фото: Piter.TV