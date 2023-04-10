Петербург занял восьмую строчку рейтинга регионов по уровню доходов населения

Первое место в списке занял Ямало-Ненецкий автономный округ с показателем 3,94, второе — Ненецкий автономный округ (3,74).

Петербург занял восьмую позицию среди российских регионов по уровню доходов населения, сообщает агентство РИА Новости.

Рейтинг составлялся исходя из соотношения медианного дохода жителей региона к стоимости стандартного набора продуктов и услуг. По итогам 2024 года средний коэффициент по стране составил 2,4, тогда как годом ранее он равнялся 1,9.

Первое место в списке занял Ямало-Ненецкий автономный округ с показателем 3,94, второе — Ненецкий автономный округ (3,74). Тройку лидеров замкнул Чукотский автономный округ (3,21). Далее идут Магаданская область (3,04) и столица страны — Москва (3,03). Санкт-Петербург продемонстрировал значение индекса 2,55.

Минимальная доля граждан, живущих ниже черты бедности, зафиксирована также в Санкт-Петербурге и Ямало-Ненецком автономном округе — всего 3,5%. Затем следуют Республика Татарстан (3,8%), Москва (4,1%) и Чукотский автономный округ вместе с Белгородской областью (по 4,4%).

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Фото: Piter.TV