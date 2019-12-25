Петербург стал 13-ым в рейтинге регионов РФ по абсолютному объёму кредитов

За прошедший год долговая нагрузка жителей Ленинградской области выросла быстрее, чем у петербуржцев.

Петербург разместился на 13-й строчке в рейтинге российских регионов по объему кредитования на каждого экономически активного гражданина, согласно исследованию РИА Новости.

За прошедший год долговая нагрузка жителей Ленинградской области выросла быстрее, чем у петербуржцев. Анализ показал, что в Северной столице на начало 2026 года каждый житель имел среднюю задолженность перед банками в размере 590 тысяч рублей, увеличившуюся за год на 17,4 тысячи рублей. Отношение среднего размера кредита к годовой зарплате в Петербурге составляет 47%.

В соседней Ленинградской области долг на душу населения равен 529,9 тысяч рублей (увеличение за год на 64,4 тысячи рублей), а отношение суммы займа к среднегодовому заработку — 54,5%. Средняя величина кредитного портфеля на одного экономически активного россиянина по стране равна 473 тысячам рублей.

Первое место по величине средней кредитной нагрузки удерживает Республика Тыва, где на каждого заемщика приходится 1,08 млн рублей. Эксперты отметили, что за два года долги в регионе практически удвоились — в начале 2023-го задолженность была вдвое ниже.

Также в топ-10 лидеров по кредитуемости попали Чукотский АО, Калмыкия, Сахалин, Подмосковье и Магаданская область (задолженность варьируется от 703 до 606 тысяч рублей). Москва заняла 11-ю строку с показателем в 600 тысяч рублей на каждого жителя.

Фото: Pxhere