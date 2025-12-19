Петербург оказался в пятерке российских регионов с наибольшим числом пенсионеров

Наибольшее количество пенсионеров сосредоточено в Московской агломерации и Краснодарском крае, где живёт порядка 16% всех представителей пожилого возраста в стране.

Анализ статистических данных, проведённый РИА Новости, показал, что наибольшее количество пенсионеров сосредоточено в Московской агломерации и Краснодарском крае, где живёт порядка 16% всех представителей пожилого возраста в стране. Так, в столице проживает около 3 млн пенсионеров, в Московской области — чуть менее двух миллионов, а в Краснодарском крае — 1,6 млн человек пенсионного возраста. Кроме того, в топ-5 регионов вошли Петербург с численностью пенсионеров в 1,44 млн человек и Свердловская область с показателем в 1,25 млн человек.

Далее следуют Ростовская область с 1,15 млн, Башкортостан с 1,12 млн, Татарстан с 1,1 млн пенсионерами. Примечательно, что в Тюменской области официально зарегистрировано более одного миллиона пенсионеров. Замыкает десятку лидеров по количеству лиц, получающих пенсию, Челябинская область, где насчитывается 978 тысяч пенсионеров.

Вместе с тем, существуют регионы, где численность пенсионеров крайне низка — менее 15 тысяч человек. К таким относятся Чукотский автономный округ и Ненецкий автономный округ.

Фото: Piter.TV