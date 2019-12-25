Петербург стал самым популярным городом для весеннего туризма

Кроме того, туристы проявляют интерес к поездкам в такие города, как Кисловодск, Эсто-Садок, Иркутск, Зеленоградск и Ярославль.

Согласно данным издания "ДП", Петербург занял лидирующую позицию среди российских туристов, планирующих весенний отдых.

Столица страны, Москва, заняла второе место в рейтинге популярных направлений. Среди прочих городов, привлекающих внимание россиян, оказались Казань, Калининград и Нижний Новгород. Кроме того, туристы проявляют интерес к поездкам в такие города, как Кисловодск, Эсто-Садок, Иркутск, Зеленоградск и Ярославль. Отмечается значительный рост спроса на внутренние туристические маршруты.

Только за 2024 год благодаря курортному сбору бюджет Санкт-Петербурга увеличился на 776 миллионов рублей. С апреля по декабрь предыдущего года город принял свыше трёх миллионов гостей.

Ранее мы сообщили о том, что Петербург вошел в десятку российских регионов с ростом числа вакансий в туристической сфере.

Фото: Piter.TV