Петербург вошел в десятку российских регионов с ростом числа вакансий в туристической сфере

Этот подъем обусловлен высокой популярностью региона среди зимних путешественников.

Эксперты Авито Работы проанализировали динамику вакансий в туристическом секторе России за зимний сезон 2024/2025 годов и зафиксировали заметный прирост количества предложений о работе. Санкт-Петербург занял десятую позицию в рейтинге с увеличением числа вакансий на 147% по сравнению с предыдущей зимой. Работодатели предлагают вакансии с постоянным рабочим графиком.

Этот подъем обусловлен высокой популярностью региона среди зимних путешественников. Традиционно маршруты включают посещение Владимира и Суздаля, входящих в Золотое кольцо России, куда приезжает большое число туристов на рождественские базары, тематические мероприятия и экскурсии по древним монастырям.

Второе место в списке занимает Красноярский край, где спрос на профессионалов в сфере туризма увеличился на 265%, а средняя заработная плата составляет 70 477 рублей в месяц. Этот регион славится своими горнолыжными курортами, такими как Шерегеш и Фанпарк "Бобровый лог", а также природным заповедником "Столбы", привлекающими как любителей активного отдыха, так и альпинистов.

Замыкает тройку лидеров Челябинская область с приростом вакансий на 260% и средним уровнем заработной платы 57 281 рубль в месяц. Увеличение интереса к данному региону связано с активностью туристов на горнолыжных базах, особенно в период новогодних праздников, а также с развитием загородных гостиничных комплексов.

Значительный рост вакансий также наблюдался в Ростовской области (+251%), где средняя зарплата составляет 58 808 рублей в месяц, и в Самарской области (+233%) с зарплатой 56 367 рублей в месяц. В Ростовской области акцент делается на гастрономический и винный туризм, особенно популярный в новогодний период, тогда как Самарская область привлекает туристов своими национальными парками и возможностями для активного зимнего отдыха на горнолыжных трассах.

Ранее мы сообщили о том, что программу развития международного туризма в регионах запустят в Петербурге.

Фото: Piter.TV