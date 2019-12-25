Программу развития международного туризма в регионах запустят в Петербурге

В 2025 году программа охватит 12 регионов, которые займутся созданием 15 инновационных туристических продуктов.

Центр компетенций в области туризма и гостеприимства Петербурга совместно с Комитетом по развитию туризма и при поддержке Министерства экономического развития РФ приступил к реализации программы "Международные туристические продукты России". Цель инициативы заключается в развитии въездного туризма в российских регионах путем обучения специалистов эффективным методам привлечения зарубежных туристов.

В 2025 году программа охватит 12 регионов, которые займутся созданием 15 инновационных туристических продуктов. Обучающие курсы предназначены для руководителей, инвесторов и профессионалов туристической отрасли. Участниками могут стать граждане России, занятые в гостиничном бизнесе, включая сотрудников из новых регионов. Программа предоставляется бесплатно и затрагивает ключевые аспекты разработки и продвижения туристических предложений на международной арене.

Как отметила руководитель Центра компетенций в сфере туризма и гостеприимства Марина Морозова, особое внимание будет уделено промышленному туризму, который открывает большие перспективы для привлечения иностранного капитала и демонстрирует технологический потенциал регионов.

Ранее мы сообщили о том, что стенд Петербурга представили на международной туристской выставке в Индии.

Фото: Piter.TV