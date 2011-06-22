Петербург по итогам 2024 года стал самым энергоэффективным регионом России

В пятёрке также находятся ХМАО-Югра, Вологодская область, республика Мордовия и Республика Саха (Якутия).

Северная столица по итогам 2024 года возглавила рейтинг энергоэффективности регионов России. Из возможных 100 баллов Петербург набрал 86,9. В пятёрке также находятся ХМАО-Югра, Вологодская область, республика Мордовия и Республика Саха (Якутия). Об этом сообщили в городской администрации 78 региона.

Специалисты Минэкономразвития проводили оценку по 15 индикаторам. Одним из критериев стало использование энергосервисных контрактов (ЭСК) в бюджетной сфере. В Петербурге заключено уже более 800 ЭСК для модернизации освещения и теплоснабжения бюджетных учреждений, привлечено более 3 миллиардов рублей негосударственных инвестиций.

Отдельный индикатор Минэкономразвития оценивает активность работы регионального Центра энергосбережения, где у Петербурга на протяжении многих лет также сохраняются высокие показатели.

Важным критерием также стало использование энергоэффективного оборудования на территории объектов бюджетной сферы. К началу 2025 года доля светодиодных источников здесь составила 71%.

Помимо прочего, в Северной столице 96,6% многоквартирных домов оборудованы общедомовыми приборами учёта тепловой энергии. Это один из самых высоких показателей в России.

