  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге 29 ноября будет минусовая температура и гололедица
Сегодня, 16:20
95
himif

В Петербурге 29 ноября будет минусовая температура и гололедица

0 0

Температура днем от – 0 до -2 градусов.

В воскресенье, 29 ноября, в Петербурге будет облачная погода с минусовой температура. Таков прогноз ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Существенных осадков в этот день не ожидается, но дороги скует гололедица. Температура ночью составит -2...-4 градусов, днем будет чуть теплее – от 0 до -2 градусов. Атмосферное давление будет повышаться, порывы восточного ветра будут достигать 3-8 м/с.

В Петербурге снег не помешал цветению форцизии.

Фото: pixabay

Теги: погода, прогноз погоды
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии