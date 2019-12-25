В Петербурге 29 ноября будет минусовая температура и гололедица

Температура днем от – 0 до -2 градусов.

В воскресенье, 29 ноября, в Петербурге будет облачная погода с минусовой температура. Таков прогноз ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Существенных осадков в этот день не ожидается, но дороги скует гололедица. Температура ночью составит -2...-4 градусов, днем будет чуть теплее – от 0 до -2 градусов. Атмосферное давление будет повышаться, порывы восточного ветра будут достигать 3-8 м/с.

В Петербурге снег не помешал цветению форцизии.

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