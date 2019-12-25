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В Петербурге снег не помешал цветению форцизии
Сегодня, 10:37
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nastya960

В Петербурге снег не помешал цветению форцизии

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Куст скоро зацветет в Приморском районе.

Несмотря на то, что зима уже приближается к Петербургу, природа совсем не ощущает наступления холодов. Ночью 27 ноября местный фотограф Антон Кубышкин сфотографировал куст форзиции с набухшими почками. Снимки опубликованы в социальной сети.

 Каких-то буквально 30-35 лет назад было совсем не так. Да, я еще помню те наши питерские суровые зимы.

Антон Кубышкин

На некоторых снимках видны не только почки и листочки,но и пушистые "цветочки".

Петербуржцев предупредили о мокром снеге и гололедице в пятницу.

Фото: ВК/ Грибы и Грибники СПб (Антон Кубышкин)

Теги: форзиция
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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