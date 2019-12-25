Петербуржцев предупредили о мокром снеге и гололедице в пятницу

Горожан призывают быть внимательными и осторожными.

В пятницу, 27 ноября, автомобилистов просят быть предельно внимательными: на дорогах ожидается гололедица, сообщили в региональном управлении ГУ МЧС.

Также спасатели уточнили, что погода будет осенней. Временами ожидается мокрый снег, порывы северного и северно-западного ветра ночью достигнут 8 метров в секунду, а днем – 10 метров в секунду. Температура будет колебаться от нуля до плюс двух градусов. Атмосферное давление будет ночью слабо понижаться, днем повышаться.

Ранее мы писали, что нынешняя зима в Петербурге будет немного холоднее.

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