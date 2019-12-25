Стали известны итоги визита делегации Петербурга в Республику Куба

Партнеры намерены увеличить объемы товарооборота, поддержать бизнес-проекты и расширить культурные программы.

Петербург и Республика Куба намерены увеличить объемы товарооборота, поддержать бизнес-проекты и расширить культурные программы. Об этом заявил губернатор Александр Беглов по завершении официального визита петербургской делегации в Кубу.

Во время встречи с президентом Республики Мигелем Диас-Канелем Бермудесом большое внимание было уделено вопросу сохранения исторической памяти. Губернатор напомнил, что жители Ленинграда всегда будут помнить о тех кубинских патриотах, которые сражались вместе с ними на одном из самых сложных участков фронта — Невском пятачке. Куба, в свою очередь, чтит подвиг советских интернационалистов. Во время визита Александр Беглов возложил цветы к мемориалу, посвященному им в Гаване.

В Петербурге помнят визит Фиделя Кастро в 1963 году, когда жители Ленинграда тепло встретили легендарного команданте на улицах и стадионах. Сам Фидель Кастро считал Ленинград священным местом, символизирующим мужество, стойкость и борьбу за свободу.

Беглов отметил, что Кубу и Россию объединяют общие цели построения многополярного мира с независимыми экономическими системами. Сегодня наблюдается значительный рост объемов торговли между Петербургом и Кубой. В 2023 году этот показатель увеличился более чем в три раза по сравнению с прошлым годом. Из Петербурга увеличились поставки мебели, медикаментов и органической химии. Из Кубы — электрическое оборудование и машины.

При встречах с президентом Кубы, вице-премьером республики и губернаторами провинций Александр Беглов указал на огромный потенциал для развития торгового обмена и установления новых экономических связей.

Ранее Петербург отметил 50 лет побратимства с городом Сантьяго-де-Куба.

Фото: Правительство Петербурга