Петербург отмечает 50 лет побратимства с городом Сантьяго-де-Куба

В связи с этим губернатор Северной столицы отправился в латиноамериканскую Республику с официальных визитом.

Губернатор Санкт-Петербурга в честь 50-летия побратимства Северной столицы и города Сантьяго-де-Куба Латинской Америки посетил Кубу с официальным визитом. На фоне события в двух регионах Республики проходят тематические культурные мероприятия, – следует из сообщения пресс-службы Смольного.

Санкт-Петербург и Сантьяго-де-Куба связывают особые отношения. Именем вашего города названа улица в Петербурге. Как и Санкт-Петербург, Сантьяго-де-Куба – это не только второй по значению город страны, крупный порт, но и культурная столица. Для жителей вашего города мы подготовили насыщенную программу: выставки, кинопоказы фильмов "Ленфильма", мастер-классы по шахматам, танцам и вокалу. Ключевое событие программы – концерт лучших артистов из Санкт-Петербурга. Уверен, эти события ещё больше сблизят наши города. Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

Беглов подчеркнул прочную культурную связь городов-побратимов и, в частности, рассказал, что регионы связывают и экономические отношения: в прошлом петербургские предприятия долгое время были экспортерами продукции на Кубу, а местные специалисты помогали проектировать и возводить в Республике жилые дома и промышленные объекты. Помимо прочего губернатор Петербурга выразил надежду, что новые экономические условия и ситуация в мире позволит городам найти новые пути сотрудничества.

Новые экономические условия, изменения в мире надо использовать как стимул для поиска новых путей сотрудничества. Санкт-Петербург готов к обмену опытом в самых разных сферах. Совместные проекты принесут пользу нашим жителям. В Петербурге при поддержке правительства реализуется много местных инициатив. Думаю, что некоторые из них могут быть адаптированы для вашей провинции. Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

Ранее мы сообщали, что международная выставка "Туризм на Шелковом пути" открылась вчера в Ташкенте. Санкт-Петербург представил свою экспозицию и пригласил узбекских туристов посетить город на Неве.

Фото: Администрация Санкт-Петербурга