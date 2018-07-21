В кубинской столице пройдут дни Петербурга с русскими концертами

Северная столица преподносит Гаване подарок в честь 500-летия города.

В грядущем ноябре в кубинской столице пройдут Дни Петербурга, приуроченные к 500-летию Гаваны, сообщает пресс-служба губернатора. Анонсировал крупное мероприятие Александр Беглов на сегодняшней встрече с президентом Республики Мигелем Диас-Канелем Бермудесом в Смольном.

Концерты петербургских звезд театров и балетов станут подарком жителям Гаваны. На Кубу поедут солисты Михайловского и Мариинского театров, а также танцоры Театра балета Бориса Эйфмана.

Помимо культурной составляющей Дни включат деловые встречи: торгово-экономическую конференцию, круглые столы по сохранению культурного наследия и туризму. Также в Гаване покажут петербургские архивы, посвященные историческим связям Северной столицы с Кубой.

Беглов пригласил кубинцев к участию в следующем Петербургском международном экономическом форуме и в VIII Санкт-Петербургском международном культурном форуме, который состоится стартует уже 14 ноября. Глава республики принял предложения и напомнил, что на ПМЭФ Куба приезжает каждый год.

Страны-партнеры, скрепленные меморандумом о дружбе с 2000 года, пообещали друг другу продолжать сотрудничество в сферах товарооборота, здравоохранения и молодежных программах обмена.

Мигель Диас-Канель Бермудес, избранный на должность президента Республики Куба 10 октября этого года, подчеркнул, что визит в Россию – его первая зарубежная поездка в новом статусе, и начинается она именно с посещения Санкт-Петербурга. Свой визит кубинская делегация начала с посещения Пискаревского мемориального кладбища, где почтила память погибших во время блокады. "Среди погибших в те дни есть и кубинец", – сообщил президент.

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Фото: gov.spb.ru