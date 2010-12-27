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Кубинский президент продолжает погружать Петербург в пробки
Сегодня, 11:20
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himif

Кубинский президент продолжает погружать Петербург в пробки

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28 октября намертво встал центр города.

Еще вчера автомобилисты жаловались на дорожные заторы, возникшие по приезде президента Кубы. 27 октября пробки "заткнули" Невский проспект по направлению к Дворцовой площади, въезд в Пулково на КАД.

В понедельник поездки кубинского лидера по городу продолжились, что вызвало недовольство спешащих по делам водителей. Намертво утром 28 октября встали набережные Кутузова и Воскресенская, Литейный проспект, набережная Фонтанки. Долго не сдвигались с места автомобили на улицах Садовой и Марата.

Часть Невского проспекта и подъезды к площади Восстания окрашены на картах красным до сих пор.

Также мы составили топ аварий на дорогах Петербурга утром 28 октября.

Фото: Яндекс-карты

Теги: президент кубы, пробки
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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