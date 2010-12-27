Кубинский президент продолжает погружать Петербург в пробки

28 октября намертво встал центр города.

Еще вчера автомобилисты жаловались на дорожные заторы, возникшие по приезде президента Кубы. 27 октября пробки "заткнули" Невский проспект по направлению к Дворцовой площади, въезд в Пулково на КАД.

В понедельник поездки кубинского лидера по городу продолжились, что вызвало недовольство спешащих по делам водителей. Намертво утром 28 октября встали набережные Кутузова и Воскресенская, Литейный проспект, набережная Фонтанки. Долго не сдвигались с места автомобили на улицах Садовой и Марата.

Часть Невского проспекта и подъезды к площади Восстания окрашены на картах красным до сих пор.

Также мы составили топ аварий на дорогах Петербурга утром 28 октября.

Фото: Яндекс-карты