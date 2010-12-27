Понедельник – "день жестянщика". Топ аварий на дорогах Петербурга 

Из-за непогоды в Северной столице ночью и утром столкнулись десятки машин.

Горожане винят в массовых ДТП невнимательных водителей и непогоду. Piter.TV собрал аварии на дорогах Северной столицы в один список.

Петербуржцы отмечают, что в городе на Неве местами очень скользкие дороги

По данным синоптиков, температура опустилась ниже климатической нормы. Кроме того, в соцсетях горожане рассказали о том, что утром двери машин примёрзли к кузову.

Массовые аварии образовались на Софийской, Комендантском, на Фучика, на дамбе

Рекордсменом по ДТП за утро 28 октября стала Софийская улица. По словам горожан, там столкнулись 19 автомобилей. Согласно данным "Яндекс.карт", почти через каждый метр на этом участке произошла авария. Длина пробки составляет восемь километров. Автомобилисты движутся со скоростью 5-10 км/ч.

Далее массовое ДТП произошло на КАД между Ломоносовом и Кронштадтом. Там, столкнулись 7 машин. По словам очевидцев, никто не пострадал. Однако автомобили пострадали сильнее.

Третье место заняло ДТП на улице Фучика, между Белградской и Будапештской. На этом участке "встретились" сразу 6 автомобилей. Пострадавших нет. Однако на этом участке образовалась километровая пробка.

"Вишенкой на торте" стала авария в петербургском аэропорту. Там микроавтобус технической службы врезался в чартерный самолет. В результате ДТП воздушное судно получило повреждения. У "Боинга" появились вмятины на предкрылках правого крыла.

МЧС рекомендует

МЧС просит петербургских водителей соблюдать скоростной режим и ПДД, а также ездить с включенными противотуманными фонарями. Кроме того, горожанам рекомендуют перейти на зимнюю резину.

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Фото:"Яндекс.Карты", "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"/ "ВКонтакте"