Микроавтобус врезался в чартерный самолет в Пулково

Воздушное судно получило вмятину на предкрылках правого крыла.

Вечером 27 октября в Пулково произошла авария. В 21:09 микроавтобус технической службы врезался в чартерный самолет. В сети появилась фотография с места происшествия.

В результате ДТП воздушное судно получило повреждения в виде вмятины на предкрылках правого крыла. Никто из людей не пострадал.

В настоящий момент самолет находится на стоянке, с ним работают технические службы. По предварительным данным, причиной аварии стали плохие погодные условия.

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Фото: Instagram / ponomarev_aleksandr2703