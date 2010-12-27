Массовая авария парализовала движение на Софийской улице

По словам очевидцев, там столкнулись сразу шесть машин.

Утром 28 октября на Софийской улице произошла массовая авария. По словам очевидцев, там столкнулись сразу шесть автомобилей. В сети появилась фотография с места происшествия.

В результате ДТП движение на Софийской улице оказалось затруднено. На момент 9:30 сервис "Яндекс. Пробки" показывает 5-балльный затор на улице. Длина пробки составляет восемь километров. Автомобилисты движутся со скоростью 5-10 км/ч.

Также несколько машин столкнулись на КАД в сторону Кронштадта со стороны Ломоносова. Из-за этого на участке аварии образовалась пробка на более чем 2 км. Еще шесть автомобилей столкнулись на улице Фучика, и три — на Полюстровском проспекте. По предварительной информации, причиной массовых ДТП стала гололедица на дорогах.

Ранее мы писали, что в тройном ДТП на КАД пострадала 5-летняя девочка.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб, скриншот / Яндекс. Пробки