Президент Кубы прилетел в Петербург с рабочим визитом

В воскресенье, 27 октября в аэропорт "Пулково" прилетел президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес с рабочим визитом в рамках евразийского турне. Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург".
У аэропорту его встретили председатель Комитета по внешним связям Правительства Петербурга Евгений Григорьев, зам.пред Совета министров Кубы Рикардо Кабрисасом и кубинский посол в России Херардо Пеньяльвер.
Помимо рабочих вопросов, кубинский лидер планирует посетить Эрмитаж и другие культурные объекты города.
Напомним, что президентом Кубы Мигель Диас-Канель стал 10 октяря этого года.
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Фото: wikipedia.org
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