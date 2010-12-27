Президент Кубы прилетел в Петербург с рабочим визитом

Из-за этого на подъезде в Пулково ненадолго образовалась огромная пробка.

В воскресенье, 27 октября в аэропорт "Пулково" прилетел президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес с рабочим визитом в рамках евразийского турне. Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

У аэропорту его встретили председатель Комитета по внешним связям Правительства Петербурга Евгений Григорьев, зам.пред Совета министров Кубы Рикардо Кабрисасом и кубинский посол в России Херардо Пеньяльвер.

Помимо рабочих вопросов, кубинский лидер планирует посетить Эрмитаж и другие культурные объекты города.

Напомним, что президентом Кубы Мигель Диас-Канель стал 10 октяря этого года.

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Фото: wikipedia.org