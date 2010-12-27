Из-за приезда кубинского лидера жители города жалуются на дорожные пробки

Президент республики прилетел в северную столицу с рабочей программой.

Сегодня жителям Петербурга, предпочитающим передвигаться на автотранспорте, пришлось столкнутся с внушительными пробками, частично парализовавшими движение транспорта.

Telegram-канал "Мегаполис" сообщил, что из-за посещения лидера Кубы в городе происходят перекрытия дорог. Днем был перекрыт Невский проспект в сторону Дворцовой площади.

Самая большая пробка скопилась на КАД у аэропорта "Пулково".

Ранее мы сообщали, что в Петербург приехал президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермуде.

Фото: Яндекс.Пробки