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Из-за приезда кубинского лидера жители города жалуются на дорожные пробки
Сегодня, 16:35
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arteliseev

Из-за приезда кубинского лидера жители города жалуются на дорожные пробки

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Президент республики прилетел в северную столицу с рабочей программой.

Сегодня жителям Петербурга, предпочитающим передвигаться на автотранспорте, пришлось столкнутся с внушительными пробками, частично парализовавшими движение транспорта. 

Telegram-канал "Мегаполис" сообщил, что из-за посещения лидера Кубы в городе происходят перекрытия дорог. Днем был перекрыт Невский проспект в сторону Дворцовой площади.  

Самая большая пробка скопилась на КАД у аэропорта "Пулково".

Ранее мы сообщали, что в Петербург приехал президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермуде.

Фото: Яндекс.Пробки 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество, Автомобильные новости,

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