Петербург представил экспозицию узбекским туристам в Ташкенте

Ожидается, что за три дня выставку посетят более 13 тысяч человек.

Международная выставка "Туризм на Шелковом пути" открылась вчера в Ташкенте, и Санкт-Петербург представил свою экспозицию, приглашая узбекских туристов посетить город на Неве, сообщает комитет по развитию туризма.

Экспозиция была подготовлена специалистами Конгрессно-выставочного бюро комитета по развитию туризма Петербурга.

Ожидается, что за три дня выставку посетят более 13 тысяч человек. Согласно данным "Турбарометра Петербурга", туристы из Узбекистана занимают второе место среди стран СНГ по количеству посещений города, составляя 14% от общего числа туристов.

Выставка продлится с 21 по 23 ноября.

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Фото: Правительство Петербурга