Музею музыки в Петербурге передали арфу из Мьянмы

Посол Республики Союз Мьянмы в РФ Тит Линн Оун подчеркнул символическое значение подарка.

Представители Республики Союз Мьянма передали в Музей театрального и музыкального искусства уникальную изогнутую бирманскую арфу под названием саунг-гаук. Как информирует телеканал "Санкт-Петербург", инструмент изготовлен из дерева и украшен традиционными узорами и позолотой. Он отличается от европейских аналогов не только формой и расположением струн, но и своим уникальным звуком.

Посол Республики Союз Мьянмы в РФ Тит Линн Оун подчеркнул символическое значение подарка. Заместитель председателя комитета по внешним связям Петербурга Вячеслав Калганов отметил важность культурного обмена и отметил, что музей получил в подарок инструмент, которого ранее не было в его коллекции".

Историки утверждают, что подобные инструменты использовались музыкантами еще в VII веке. Сегодня каждый музыкант в Мьянме изучает игру на этом инструменте.

Кроме того, в рамках Дней Мьянмы в Санкт-Петербурге в аэропорту Пулково открылась выставка фотографий, демонстрирующих достопримечательности страны, среди которых Королевский дворец в Мандалае, архипелаг Мергуй и самая большая в мире мраморная статуя Будды.

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Фото: телеканал "Санкт-Петербург"