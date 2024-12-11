Также разработаны два градостроческих плана для строительства школ и клубов яхтенного спорта и яхт-клуба.

Петербург готовит свою часть проекта "Санкт-Петербург Марина", который реализуется в рамках поручений Президента России. Ответственность города распространяется на транспорт, инженерные коммуникации и градостроственную документацию.

В городе на Неве уже началось проектирование подземного канализационного комплекса Лахта-Горской, который включен в генеральный план Санкт-Петербурга. Документы проекта были скорректированы в соответствии с новыми требованиями. Также разработаны два градостроческих плана для строительства школ и клубов яхтенного спорта и яхт-клуба.

Изменения в правилах землепользования и строительстве Санкт-Петербурга будут внесены в текущем году, а затем утвержены документы по планировке территории курортного комплекса площадью 160 гектаров.

Проект "Санкт-Петербург Марина" станет крупным туристическим и социальным объектом, обеспечивающим уникальные возможности для отдыха, спорта и развития яхтного сектора.

Этот проект является важной частью стратегии развития Санкт-Петербурга и призван способствовать формированию уникальной экосоцимы города.

Ранее мы сообщили о том, что стенд Петербурга представили на международной туристской выставке в Индии.

Фото: ООО "Ваухаус"