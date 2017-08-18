Петербург чуть не остался без корюшки

В конце января Северо-Западное управление Росрыболовства выдало всего 360 разрешений на лов рыбы, включая корюшку, в то время как годом ранее было выдано 2251 разрешение.

Депутаты Госдумы предлагают официально признать корюшку частью нематериального культурного наследия страны. Однако рыбаки Северо-Западного региона столкнулись с проблемой: количество разрешений на лов этой популярной рыбы резко сократилось. Такая ситуация могла привести к провалу сезона ловли корюшки, но после длительных обсуждений Росрыболовство решило поддержать рыболовецкие предприятия, и теперь в этом году ожидается успешная путина, пишет spb.aif.ru.

В конце января Северо-Западное управление Росрыболовства выдало всего 360 разрешений на лов рыбы, включая корюшку, в то время как годом ранее было выдано 2251 разрешение. Это означало, что жители Петербурга и Ленинградской области могли столкнуться с дефицитом местной рыбы, а многие рыбаки рисковали остаться без работы. Председатель рыболовецкой ассоциации "Лигово" Дмитрий Бондарюк подчеркнул, что тысячи рыбаков лишились возможности вести законную деятельность, а их семьи оказались без средств к существованию.

Артем Голубев, кандидат экономических наук, высказал мнение относительно оправданности высокой стоимости корюшки. Хотя сама по себе она является мелкой рыбой и не относится к ценным породам, её стоимость достигает 500 рублей за килограмм. Голубев объяснил это тем, что корюшка — сезонный продукт, доступный всего пару месяцев в году, и поэтому воспринимается как деликатес. В условиях высокого спроса цены остаются высокими, и снижение цен не представляется целесообразным, если покупатели продолжают охотно приобретать рыбу.

Голубев добавил, что цены на корюшку в 2025 году будут зависеть от объема улова и спроса. Если популярность рыбы продолжит расти, а интерес к ней сохранится, вполне вероятно, что цены останутся на высоком уровне.

Фото: Piter.TV