Корюшку могут внести в Реестр объектов нематериального культурного наследия

Включение корюшки в реестр поспособствует продвижению российских региональных брендов на международной арене.

Депутат Государственной Думы Виталий Милонов выступил с предложением включить корюшку в список объектов нематериального культурного наследия народов Российской Федерации. Свою инициативу он направил министру культуры Ольге Любимовой, сообщает RT.

Милонов подчеркнул значимость множества культурных традиций, составляющих общее культурное наследие страны. Он особо выделил роль Петербурга как ключевого элемента отечественной культуры, внесшего большой вклад в национальную историю. Депутат отметил, что жареная корюшка стала символом города и получила широкое признание в России благодаря основанию Петербурга.

По мнению депутата, включение корюшки в реестр поможет сохранить и защитить это традиционное блюдо, а также поспособствует продвижению российских региональных брендов на международной арене.

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Фото: Piter.TV