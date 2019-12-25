  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Ленобласти спасли двух заблудившихся в лесу мужчин
Сегодня, 9:45
112
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти спасли двух заблудившихся в лесу мужчин

0 0

Пострадавшим не понадобилась помощь медиков.

В Волховском и Кировском районах состоялись поисковые работы вечером 28 августа. Об этом сообщили в Аварийно-спасательной службе Ленобласти. 

Один и мужчин заблудился в лесном массиве у деревни Черноушево. Его обнаружила дежурная смена поисково-спасательного отряда Новой Ладоги. 

Второй пострадавший не мог выбраться самостоятельно из леса возле поселка Старая Малукса. Он был найден добровольцами ПСО "Экстремум". Местного жителя сопроводили до машины. 

Ранее мы рассказывали о том, что спасатели вывели мужчину из леса под Тосно. 

Фото: Piter.TV; Аварийно-спасательная служба Ленобласти 

Теги: ленобласть, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии