В Ленобласти спасли двух заблудившихся в лесу мужчин

Пострадавшим не понадобилась помощь медиков.

В Волховском и Кировском районах состоялись поисковые работы вечером 28 августа. Об этом сообщили в Аварийно-спасательной службе Ленобласти.

Один и мужчин заблудился в лесном массиве у деревни Черноушево. Его обнаружила дежурная смена поисково-спасательного отряда Новой Ладоги.

Второй пострадавший не мог выбраться самостоятельно из леса возле поселка Старая Малукса. Он был найден добровольцами ПСО "Экстремум". Местного жителя сопроводили до машины.

Фото: Piter.TV; Аварийно-спасательная служба Ленобласти