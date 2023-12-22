На бульваре Новаторов родители оставили трехлетнего сына одного в запертой квартире. Его спасли

По данному факту возбудили уголовное дело по ст. 125 УК РФ (оставление в опасности).

В полицию Кировского района 29 февраля обратилась 79-летняя пенсионерка и рассказала, что в квартире дома 84 по бульвару Новаторов с 28 февраля без присмотра родителей находится ее трехлетний внук. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

На место незамедлительно были направлены экстренные службы, которые открыли дверь квартиры. Находившегося в ней ребенка госпитализировали.

Установлено, что родители мальчика оставили его дома одного и пошли гулять. Семья считается неблагополучной и состоит на учете в полиции.

По данному факту возбудили уголовное дело по ст. 125 УК РФ (оставление в опасности). Мужчину и женщину задержали.

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Фото: Piter.TV