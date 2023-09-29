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За 10 лет Фонд друзей балтийской нерпы спас более 180 ластоногих
Сегодня, 14:36
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За 10 лет Фонд друзей балтийской нерпы спас более 180 ластоногих

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Сегодня фонда празднует свой юбилей.

За 10 лет Центр оказания помощи редким видам морских млекопитающих спас свыше 180 тюленей и нерп. Итоги были подведены в честь празднования юбилея организации 5 сентября, сообщили в пресс-службе комитета по энергетике Петербурга. 

Основатели Фонда друзей балтийской нерпы, Вячеслав Алексеев и Елена Андреевская, создали первую в РФ эффективную систему изучения и сохранения редких видов морских млекопитающих. А благодаря поддержке партнеров и неравнодушных горожан специалисты организовали систематический авиаучет численности животных. 

Сегодня в честь юбилея центра над Невой раздался выстрел из пушки Петропавловской крепости. 

Ранее мы рассказывали о том, что в этом году сотрудники фонда спасли 29 ластоногих. 

Фото: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга 

Теги: спасение тюленей, фонд друзей балтийской нерпы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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