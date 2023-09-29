За 10 лет Фонд друзей балтийской нерпы спас более 180 ластоногих

Сегодня фонда празднует свой юбилей.

За 10 лет Центр оказания помощи редким видам морских млекопитающих спас свыше 180 тюленей и нерп. Итоги были подведены в честь празднования юбилея организации 5 сентября, сообщили в пресс-службе комитета по энергетике Петербурга.

Основатели Фонда друзей балтийской нерпы, Вячеслав Алексеев и Елена Андреевская, создали первую в РФ эффективную систему изучения и сохранения редких видов морских млекопитающих. А благодаря поддержке партнеров и неравнодушных горожан специалисты организовали систематический авиаучет численности животных.

Сегодня в честь юбилея центра над Невой раздался выстрел из пушки Петропавловской крепости.

Ранее мы рассказывали о том, что в этом году сотрудники фонда спасли 29 ластоногих.

Фото: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга