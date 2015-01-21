Спасенная в парке Малиновка красноухая черепаха обрела новый дом

История спасения брошенной красноухой черепахи, произошедшая в петербургском парке Малиновка, привлекла внимание главы администрации Красногвардейского района Андрея Хорта. Узнав о происшествии из социальных сетей, чиновник отметил большое количество откликов и предложений забрать питомца в семью, если прежнего владельца найти не удастся.
В своем Telegram-канале Хорт выразил благодарность сотрудникам садово-паркового предприятия "Охтинка", сумевших спасти и устроить судьбу животного. Как оказалось, одна из сотрудниц давно хотела завести черепашку, и случай с найденной особью помог ее мечте сбыться.
Чиновник напомнил хозяевам домашних животных о личной ответственности перед своими любимцами. Важно помнить, что оставлять питомцев на произвол судьбы недопустимо и аморально.
Фото: Telegram / пресс-сек Красногвардейского
