Во время уборки мусора в парке "Малиновка" обнаружили красноухую черепаху

Работники КСПП "Охтинка" предотвратили гибель экзотической красноухой черепахи, найденной во время санитарной очистки зеленой зоны в парке "Малиновка". Об этом пишет "Петербургский дневник" со ссылкой на пресс-службу администрации Красногвардейского района.

Данный вид рептилий относится к инвазивным видам, неприспособленным к суровым климатическим условиям нашего региона. Присутствие красноухих черепах вне их природного ареала обитания негативно сказывается на экосистеме, вытесняя местные виды, например, заставляя птиц покидать гнездовья.

Особенность содержания красноухих черепах требует внимательного подхода и специальных условий среды. Инструкция по правильному уходу за этими животными размещена в сообществе КСПП "Охтинка" ВКонтакте.

Фото: Telegram / пресс-сек Красногвардейского