В Гатчинском районе спустя 5 дней нашли живым пропавшего рыбака

Выяснилось, что мужчина ушел примерно на 7 км от своей палатки и все это время пил фильтрованную болотную воду.

В Гатчинском районе Ленинградской области спустя 5 дней поисков был найден живым 45-летний рыбак, который ранее пропал без вести. В то время как спасатели обследовали леса и болота, в социальных сетях появились так называемые "эзотерики-поисковики", которые уверяли родственников мужчины, что он погиб, как сообщает spb.aif.ru.

Мужчину обнаружили добровольцы поисково-спасательного отряда "Северо-Запад" во время облета территории на вертолете. Выяснилось, что рыбак ушел примерно на 7 км от своей палатки и все это время пил фильтрованную болотную воду.

По информации от спасателей, поиски были осложнены тем, что в лесу находилась медведица с медвежатами. Свежих следов зверей, в том числе и медвежьих, в лесу и на болоте было много, отметили в ПСО "Северо-Запад".

В настоящее время мужчина находится под наблюдением врачей.

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Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)