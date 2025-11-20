Пропавшая из больницы в Гатчине пенсионерка пришла на заправку в тапочках

Росгвардейцы Гатчинского района передали медикам пропавшую из больницы пожилую женщину, которая пришла на автозаправочную станцию в тапочках.
Как рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области, вечером 29 августа дезориентированная 76-летняя пенсионерка оказалась на АЗС неподалеку от съезда с Киевского шоссе возле деревни Большое Верево. Персонал заправки воспользовался кнопкой тревожной сигнализации. Гражданка была похожа на разыскиваемую медицинским учреждением Гатчины пациентку.
Сотрудники вневедомственной охраны вызвали на место скорую помощь, и пропавшую забрали обратно в больницу.
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Видео: пресс-служба Росгвардии
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