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Пропавшая из больницы в Гатчине пенсионерка пришла на заправку в тапочках

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Персонал АЗС воспользовался кнопкой тревожной сигнализации.

Росгвардейцы Гатчинского района передали медикам пропавшую из больницы пожилую женщину, которая пришла на автозаправочную станцию в тапочках. 

Как рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области, вечером 29 августа дезориентированная 76-летняя пенсионерка оказалась на АЗС неподалеку от съезда с Киевского шоссе возле деревни Большое Верево. Персонал заправки воспользовался кнопкой тревожной сигнализации. Гражданка была похожа на разыскиваемую медицинским учреждением Гатчины пациентку. 

Сотрудники вневедомственной охраны вызвали на место скорую помощь, и пропавшую забрали обратно в больницу. 

Ранее на Piter.TV: рецидивист угрожал убийством автовладельцу в Колпино. 

Видео: пресс-служба Росгвардии 

Теги: гатчина, происшествия
Категории: Новости Ленинградской области, Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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