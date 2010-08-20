Спасатели помогли заблудившейся на лодке паре в Ладожском озере

Это уже не первый случай в этом весенне-летнем сезоне.

Сегодня утром на Ладожском озере произошел инцидент с участием двух отдыхающих — мужчины и женщины, которые заблудились во время прогулки на лодке. Как сообщили в аварийно-спасательной службе Ленинградской области, пара обратилась за помощью, оказавшись в затруднительном положении.

На место происшествия оперативно выехали сотрудники поисково-спасательного отряда города Шлиссельбург. Спасателям удалось быстро обнаружить женщину и благополучно доставить ее на берег. Мужчина проявил самостоятельность и смог добраться до суши своими силами. К счастью, оба отдыхающих не пострадали.

Ранее Piter.TV сообщал, что капремонт крыши на Васильевском острове привел к потопу в жилом доме.

Фото: аварийно-спасательная служба Ленинградской области