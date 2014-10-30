С начала 2021 года в Петербурге спасли 19 тюленей

Ластоногие занесены в Красную книгу.

За этот год в Петербурге спасли 19 тюленей. Об этом телеканалу "Санкт-Петербург" сообщил в Фонде друзей балтийской нерпы.

Последнее животное попало в центр в августе, считается, что это очень поздно.

Такого у нас не бывало. Стандартный срок оказания помощи составляет три месяца. И вот получился первый в нашей истории первый выпуск животного. рассказал директор фонда Вячеслав Алексеев.

Алексеев отметил, что в фонде не ожидали такого большого поступления животных в этом году, так как зима была хорошей. Предполагалось, что тюлени справятся сами. До этого зимы были теплыми. В сезон размножения тюленятам необходимо много снега. Если лед преждевременно тает, то детеныши могут потеряться. Их необходимо спасать, так как тюлени занесены в Красную книгу.

Ранее на видео показали месяц жизни байкальских нерп.

Фото: Фонд друзей Балтийской нерпы