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С начала 2021 года в Петербурге спасли 19 тюленей
Сегодня, 17:07
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С начала 2021 года в Петербурге спасли 19 тюленей

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Ластоногие занесены в Красную книгу.

За этот год в Петербурге спасли 19 тюленей. Об этом телеканалу "Санкт-Петербург" сообщил в Фонде друзей балтийской нерпы.

Последнее животное попало в центр в августе, считается, что это очень поздно. 

Такого у нас не бывало. Стандартный срок оказания помощи составляет три месяца. И вот получился первый в нашей истории первый выпуск животного.

рассказал директор фонда Вячеслав Алексеев.

Алексеев отметил, что в фонде не ожидали такого большого поступления животных в этом году, так как зима была хорошей. Предполагалось, что тюлени справятся сами. До этого зимы были теплыми. В сезон размножения тюленятам необходимо много снега. Если лед преждевременно тает, то детеныши могут потеряться. Их необходимо спасать, так как тюлени занесены в Красную книгу. 

Ранее на видео показали месяц жизни байкальских нерп. 

Фото: Фонд друзей Балтийской нерпы

Теги: тюлень, фонд друзей балтийской нерпы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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