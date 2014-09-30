На видео показали месяц жизни байкальских нерп

Байкальские нерпы забираются на камни, чтобы погреть бока после долго пребывания в холодной воде озера.

Старший научный сотрудник ФГБУ "Заповедное Подлеморье" Андрей Разуваев на YouTube опубликовал видеонарезку с фотоловушки.

В первый день лета берег водоема еще покрыт льдом, но через неделю он тает, а 10 июля на камне появляются нерпы. Нарезка показывает их жизнь каждый день до 22 июля.

Ушканьи острова на Байкале – уникальное лежбище нерп, оно находится недалеко от полуострова Святой Нос. Байкальские нерпы забираются на камни, чтобы погреть бока после долго пребывания в холодной воде озера. На берег пресноводные тюлени почти не выходят, опасаясь медведей.

Ранее в Зеленогорске сняли на видео балтийскую нерпу, которая отдыхала под дождем.

Видео: YouTube / Andrey Razuvaev