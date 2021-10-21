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Видео: балтийская нерпа отдыхает под дождем в Зеленогорске

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Детеныш родился в этом году.

Сотрудника Фонда друзей балтийской нерпы засняли, как нерпенок отдыхает под дождем в районе Зеленогорска. Видео было опубликовано утром 21-го октября.

По информации специалистов, животному нет еще и года. Нерпа в одиночестве лежала на камнях под дождем, хотя обычно считается, что они этого не делают. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что за 15 лет работы петербургский Фонд друзей балтийской нерпы выходил и выпустил на волю более 150 животных. Две нерпы — Шлиссик и Крошик — предпочли остаться с людьми. 

Видео: ВКонтакте / Спасение тюленей 699-23-99

Теги: балтийская нерпа, дождь, животные
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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