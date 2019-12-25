В Петербурге за 15 лет спасли более 150 нерпят

Также за это время троим подопечным поставили передатчики, отслеживающие передвижение.

В Петербурге и Ленинградской области каждый год находят нерпят, они либо остались без родителей, либо отбились от сородичей. Специалисты выхаживают и лечат малышей, а потом отпускают в свободное плавание. Троим удалось поставить передатчики, отслеживающие их передвижение, несмотря на то, что это дорогостоящая процедура. Об этом сообщили "Невские Новости" в своем материале.

Передатчики крепили на проблемных животных, за которых переживали специалисты. Сотрудники сомневались, как воспитанники фонда поведут себя в естественной среде после реабилитации у людей, а потому хотели проследить за ними дистанционно.

Первый аппарат прикрепили на нерпу, которая прошла реабилитацию в фонде в 2007 году. Ее выпустили на волю в 2009-м. Отмечается, что всего удалось поставить три датчика. На троих подопечных ушло полмиллиона рублей.

За 15 лет работы петербургский Фонд друзей балтийской нерпы выходил и выпустил на волю более 150 животных. В мире около 50 подобных центров реабилитации. Фонд друзей балтийской нерпы со многими из них поддерживает общение.

Ранее мы писали, что на западном побережье Ладоги спасли худенькую нерпу.

Фото: ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"