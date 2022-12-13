В парке Монрепо спасли туриста, пробравшегося на остров Людвигштайн

Мужчина упал и получил серъёзную травму.

В субботу, 19 февраля, в парке Монрепо провели операцию по спасению туриста, который пробрался с друзьями на закрытый "Остров мёртвых" (Людвигштайн). Мужчина поскользнулся и получил открытый перелом ноги. Об этом сообщили сотрудники музея-заповедника в соцсетях.

Пострадавшему вызвали скорую помощь и доставили в больницу.

Руководство Монрепо напомнило гостям, что остров на данный момент закрыт, а семейный некрополь временно недоступен для посещения. Предупреждения размещены на специальных стендах, которые направлены на сохранение жизни и здоровья посетителей.

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Фото: ВКонтакте / Музей-заповедник "ПАРК МОНРЕПО"