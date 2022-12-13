В Кировске девушка провалилась под лед

На помощь "пловчихе" пришли пожарные.

Сегодня, 19 февраля, в Кировске произошло ЧП. Девушка провалилась под лед Невы. Об этом сообщили в tg-канале "Аварийно-спасательная служба ЛО".

На помощь девушки пришли пожарные. Личный состав 127 ПЧ Леноблпожспаса вытащил "купальщицу" из воды и доставил на берег. Спасатели оказали первую помощь пострадавшей и передали ее медикам.

Информация о состоянии пострадавшей уточняется. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Из-за погоды возможно разрушение ледового покрова. Поэтому во время и после сильного ветра выходить на лед опасно. Жителей города на Неве призвали отказаться от рыбалки с выходом на льдины.

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Фото: Телеграм / Аварийно-спасательная служба ЛО