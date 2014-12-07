Спасатели вывели из леса заблудившегося мужчину в районе поселка Семрино
Сегодня, 8:47
В Гатчинском районе состоялись поисковые работы. Об этом рассказали в Аварийно-спасательной службе Ленинградской области 7 апреля. 

Накануне вечером спасатели города Тосно получили сведения о мужчине, который заблудился в лесном массиве в районе поселка Семрино. Его оперативно нашли, вывели из леса и доставили к месту жительства. Госпитализация пострадавшему не понадобилась. 

Ранее на Piter.TV: с начала года вертолеты санавиации в Ленобласти спасли почти 70 пациентов. В частности, воздушные бригады эвакуировали двух беременных женщин и шестерых детей. Организацией вылетов в регионе занимается Территориальный центр медицины катастроф. 

Фото: пресс-служба Аварийно-спасательной службы Ленобласти 

